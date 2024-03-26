На 40-й день со смерти Навального вышла песня его памяти

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в ямальской колонии сорок дней назад, выпустила песню и клип его памяти.

В записи песни приняли участие российские исполнители: Noize MC, Земфира, Влади, "АлоэВера", журналист Леонид Парфёнов, поэтесса Вера Полозкова и другие.

Клип снят в стиле мультсериала "Рик и Морти". Навальный смотрел его в самолёте, когда возвращался в Россию в январе 2021 года. Политика задержали прямо в аэропорту, на свободе он больше не провёл ни дня.

"И его лучи отражаются в нас –

Им благодаря мы друг другу видны.

Выходить из тьмы – это больно для глаз,

Но нет варианта не выйти из тьмы"

Ранее российские исполнители выпустили несколько композиций, посвящённых Навальному: "Теперь далеко отсюда" Васи Обломова и "Привет, это Навальный" группы "Элизиум".