На 40-й день со смерти Навального вышла песня его памяти

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в ямальской колонии сорок дней назад, выпустила песню и клип его памяти.
В записи песни приняли участие российские исполнители: Noize MC, Земфира, Влади, "АлоэВера", журналист Леонид Парфёнов, поэтесса Вера Полозкова и другие.
Клип снят в стиле мультсериала "Рик и Морти". Навальный смотрел его в самолёте, когда возвращался в Россию в январе 2021 года. Политика задержали прямо в аэропорту, на свободе он больше не провёл ни дня.
"И его лучи отражаются в нас –
Им благодаря мы друг другу видны.
Выходить из тьмы – это больно для глаз,
Но нет варианта не выйти из тьмы"
Ранее российские исполнители выпустили несколько композиций, посвящённых Навальному: "Теперь далеко отсюда" Васи Обломова и "Привет, это Навальный" группы "Элизиум".
- Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили. За время своего заключения больше 300 дней Навальный провёл в ШИЗО.
- На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек. Цветы к его могиле продолжают нести и сейчас.
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