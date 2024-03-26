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На 40-й день со смерти Навального вышла песня его памяти

Алексей Навальный с сыном и супругой
Алексей Навальный с сыном и супругой

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в ямальской колонии сорок дней назад, выпустила песню и клип его памяти.

В записи песни приняли участие российские исполнители: Noize MC, Земфира, Влади, "АлоэВера", журналист Леонид Парфёнов, поэтесса Вера Полозкова и другие.

Клип снят в стиле мультсериала "Рик и Морти". Навальный смотрел его в самолёте, когда возвращался в Россию в январе 2021 года. Политика задержали прямо в аэропорту, на свободе он больше не провёл ни дня.

"И его лучи отражаются в нас –

Им благодаря мы друг другу видны.

Выходить из тьмы – это больно для глаз,

Но нет варианта не выйти из тьмы"

Ранее российские исполнители выпустили несколько композиций, посвящённых Навальному: "Теперь далеко отсюда" Васи Обломова и "Привет, это Навальный" группы "Элизиум".

  • Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили. За время своего заключения больше 300 дней Навальный провёл в ШИЗО.
  • На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек. Цветы к его могиле продолжают нести и сейчас.

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