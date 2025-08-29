На 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин

В ночь на 29 августа умер композитор и пианист Родион Щедрин. О его смерти сообщили в Большом театре.

"На 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", - говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что Щедрин - "это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры".

О месте и причинах смерти не сообщается.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, многочисленных произведений камерной музыки, писал также музыку к кино и театральным постановкам. Среди наиболее известных его произведений - балеты "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник". Писал музыку к театральным постановкам, в основе которых были произведения Маяковского, Твардовского, Чехова, к таким фильмам, как "Коммунист" и "Анна Каренина". Среди его произведений и "Драматический фрагмент для оркестра "Москва – Петушки" по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева. Нередко обращался к сюжетам из русского фольклора и классической литературы.

Музыка Щедрина получила признание как в России, так и на Западе, лауреат множества премий и наград. Народный артист СССР, полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством". В советские годы возглавлял Союз композиторов России, как писали его коллеги, в этом качестве защищал музыкантов от репрессий со стороны властей. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную группу, объединявшую сторонников демократических реформ. После восстановления независимости Литвы получил гражданство этой страны.

Был женат балерине Майе Плисецкой. С 1990-х годов супруги жили главным образом в Мюнхене. Плисецкая умерла в 2015 году.

Музыка Родиона Щедрина нередко звучала в эфире Радио Свобода, а сам он неоднократно был их участником.