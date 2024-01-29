На активиста из Ленобласти составили 10 протоколов о дискредитации

На активиста из Ленинградской области 74-летнего Александра Правдина с 18 декабря 2023 года составили 14 административных протоколов, 10 из них по статье дискредитации российской армии. На информацию на сайте Гатчинского суда области обратила внимание редакция Север.Реалии.

Всего на сайте суда есть информация о 19 административных делах в отношении Правдина. Первое из них было рассмотрено ещё в августе 2022 года. Тогда активиста обвинили в возбуждении ненависти или вражды из-за плаката с изображением карты России и прилегающими к ней другими странами. Дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения.



Затем с октября по декабря 2023 года в суд поступили ещё четыре протокола в отношении Правдина: три - о дискредитации армии и один - о мелком хулиганстве. Все дела о дискредитации были возбуждены из-за антивоенных постов и фотографий Правдина. Все протоколы были возвращены в полицию для устранения недостатков.

Еще один протокол о дискредитации был составлен 18 декабря, его рассмотрение перенесено на 5 февраля.

За два дня - 25 и 26 января - в отношении Правдина было составлено еще 13 протоколов, 3 из которых - за мелкое хулиганство, оставшиеся 10 - о дискредитации. Рассматривать их будет один судья - Владимир Порохнев. Даты заседаний еще не назначены.