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На активистов движения "Весна" завели новое уголовное дело

Против пятерых активистов из Санкт-Петербурга и Твери, среди которых – бывшие члены "Весны", возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Вчера у них прошли обыски, после чего их доставили в Москву.

Бывшего участника "Весны" Валентина Хорошенина подозревают по статьям об организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Что именно вменяют другим экс-активистам движения – Евгению Затееву и Яну Ксенжепольскому – пока неизвестно. Последнему уже предъявлено обвинение, но адвокат не смог попасть к нему на допрос.

Члена петербуржской территориальной избирательной комиссии Василия Неустроева, никак с "Весной" не связанного, подозревают сразу по шести уголовным статьям: об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, распространении фейков об армии, склонении к массовым беспорядкам, призывам к деятельности против государства и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

По информации "ОВД-Инфо", по делу проходит ещё одна девушка, однако про неё ничего неизвестно.

По сведениям "Первого отдела", новое дело строится на постах в социальных сетях "Весны" от 2022 года. Тогда движение ещё не было признано экстремистским – решение об этом суд вынес в декабре 2022 года, в силу оно вступило в мае 2023 года. После этого движение объявило, что изменит формат работы.

  • Молодёжное демократическое движение "Весна" основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину участники движения проводили антивоенные акции.
  • В мае 2022 года в Петербурге и Великом Новгороде полицейские провели обыски у бывших и действующих сторонников движения "Весна" и фемактивисток, которые анонсировали антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" 9 мая. Тогда же был заблокирован сайт "Весны".
  • Ранее против Хорошенина и Затеева – основателей "Весны" – возбудили дело по уголовной статье о создании НКО, посягающей на права граждан. Они больше года находятся под запретом определённых действий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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