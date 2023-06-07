На активистов движения "Весна" завели новое уголовное дело

Против пятерых активистов из Санкт-Петербурга и Твери, среди которых – бывшие члены "Весны", возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Вчера у них прошли обыски, после чего их доставили в Москву.
Бывшего участника "Весны" Валентина Хорошенина подозревают по статьям об организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Что именно вменяют другим экс-активистам движения – Евгению Затееву и Яну Ксенжепольскому – пока неизвестно. Последнему уже предъявлено обвинение, но адвокат не смог попасть к нему на допрос.
Члена петербуржской территориальной избирательной комиссии Василия Неустроева, никак с "Весной" не связанного, подозревают сразу по шести уголовным статьям: об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, распространении фейков об армии, склонении к массовым беспорядкам, призывам к деятельности против государства и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
По информации "ОВД-Инфо", по делу проходит ещё одна девушка, однако про неё ничего неизвестно.
По сведениям "Первого отдела", новое дело строится на постах в социальных сетях "Весны" от 2022 года. Тогда движение ещё не было признано экстремистским – решение об этом суд вынес в декабре 2022 года, в силу оно вступило в мае 2023 года. После этого движение объявило, что изменит формат работы.
- Молодёжное демократическое движение "Весна" основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину участники движения проводили антивоенные акции.
- В мае 2022 года в Петербурге и Великом Новгороде полицейские провели обыски у бывших и действующих сторонников движения "Весна" и фемактивисток, которые анонсировали антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" 9 мая. Тогда же был заблокирован сайт "Весны".
- Ранее против Хорошенина и Затеева – основателей "Весны" – возбудили дело по уголовной статье о создании НКО, посягающей на права граждан. Они больше года находятся под запретом определённых действий.
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