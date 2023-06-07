На активистов движения "Весна" завели новое уголовное дело

Против пятерых активистов из Санкт-Петербурга и Твери, среди которых – бывшие члены "Весны", возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Вчера у них прошли обыски, после чего их доставили в Москву.

Бывшего участника "Весны" Валентина Хорошенина подозревают по статьям об организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Что именно вменяют другим экс-активистам движения – Евгению Затееву и Яну Ксенжепольскому – пока неизвестно. Последнему уже предъявлено обвинение, но адвокат не смог попасть к нему на допрос.

Члена петербуржской территориальной избирательной комиссии Василия Неустроева, никак с "Весной" не связанного, подозревают сразу по шести уголовным статьям: об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, распространении фейков об армии, склонении к массовым беспорядкам, призывам к деятельности против государства и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

По информации "ОВД-Инфо", по делу проходит ещё одна девушка, однако про неё ничего неизвестно.

По сведениям "Первого отдела", новое дело строится на постах в социальных сетях "Весны" от 2022 года. Тогда движение ещё не было признано экстремистским – решение об этом суд вынес в декабре 2022 года, в силу оно вступило в мае 2023 года. После этого движение объявило, что изменит формат работы.