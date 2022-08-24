ОВД-Инфо: за антивоенную позицию на 224 россиян завели уголовные дела

После вторжения России в Украину уголовные дела за антивоенную позицию возбудили в отношении 224 россиян. Чаще всего их обвиняют в распространении фейков о российской армии. Это следует из доклада о репрессиях за полгода войны в Украине, который подготовил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В Москве и Санкт-Петербурге уголовные дела завели на 53 и 36 противников войны соответственно – это почти 40% всех фигурантов антивоенных дел. В аннексированном Крыму преследуют девятерых противников войны, в Московской, Новосибирской областях и в Республике Татарстан в делах фигурируют по восемь человек. Есть регионы, в которых неизвестно ни об одном уголовном деле за выступления против войны.

Чаще всего россиянам вменяют распространение фейков о вооружённых силах России. Сейчас в этом обвиняют 90 человек. Фейками власти считают сообщения, не соответствующие позиции Минобороны России, в частности – о гибели мирных украинцев в результате ударов российских военных. Статья о фейках появилась через несколько дней после начала войны, по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

По административной статье о дискредитации российской армии, также появившейся после вторжения России в Украину, заведено 3807 дел. Минимальный штраф по каждому из них – тридцать тысяч рублей. В лидерах по количеству дел – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Кроме того, "ОВД-Инфо" подсчитал, что с начала войны россиян задерживали 16437 раз за высказывание антивоенной позиции. Почти 93% всех известных задержаний пришлось на первый месяц войны.

Также известно о как минимум семи случаях внесудебного преследования людей, выступающих против войны. В Москве мужчину облили зелёнкой, стендап-комику на концерте в Вологде подарили похоронный венок, двери квартир сразу нескольких человек испортили оскорбительными надписями.

С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых Медуза, DOXA, Медиазона.