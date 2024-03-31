На акции жён мобилизованных в Москве задержали журналистку

Сотрудники полиции в воскресенье отвезли в московский ОВД "Хамовники" корреспондента издания SOTAvision Анну Слива, которая снимала пикет родственников мобилизованных военных у здания Минобороны России. Об этом сообщила сама журналистка. По её словам, полицейские сказали ей, что её не задерживают, а просто везут "побеседовать". При этом, как пишет SOTAvision, у неё были с собой пресс-карта и редакционное задание, однако полицейские его отобрали.

На пикет к зданию Минобороны с плакатом "Мобилизованным пора домой" вышли две активистки движения жён мобилизованных.

Полицейские вступили с ними в беседу, однако не задержали.

"Медиазона" отмечает, что Анна Слива регулярно посещает акции протеста жён мобилизованных. В прошлый раз полицейские задерживали ее 24 февраля, во вторую годовщину вторжения в Украину, во время пикетов в Александровском саду у Кремлёвской стены.

Ранее на этой неделе Басманный суд Москвы арестовал другую журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую по обвинению в участии в экстремистской организации. Таковой следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш заявила, что это неправда.

По предъявленной статье журналистке грозит до 6 лет лишения свободы. ФБК был признан российскими властями экстремистской организацией в 2021 году.