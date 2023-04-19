На Александра Невзорова завели дело по статье о возбуждении ненависти

Генеральная прокуратура России завела уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении публициста Александра Невзорова. В заявлении прокуратуры имя подозреваемого не называется, указывается, что его профессия - репортёр. Издание "Фонтанка" считает, что речь идёт о Невзорове. Делом занимается суд Приморского района Санкт-Петербурга, где у Невзорова квартира.

В сообщении прокуратуры укразано, что репортёр разместил в интернете видеозапись, содержащую "признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации, представителей органов государственной власти страны, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений."

Александр Невзоров после начала войны в Украине переехал за границу. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы четырёх созывов и доверенное лицо Владимира Путина, стал одним из первых обвиняемых по статье о фейках об армии, которую внесли в Уголовный кодекс вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас Невзоров выступает с радикально антикремлёвских позиций и поддерживает Украину.

Невзоров известен жёсткой критикой Русской православной церкви, в 2012 году на него писали обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить против него дело о возбуждении ненависти к православным. Проверка тогда не закончилась возбуждением дела, телеведущий был в том году на президентских выборах доверенным лицом Владимира Путина.

Невзоров внесён Минюстом России в реестр иностраных агентов. 6 мая прошлого года суд заочно арестовал его, а в феврале нынешнего года заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за публикации о предполагаемых преступлениях российских военных в украинских городах Мариуполь и Буча.