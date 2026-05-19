На Алтае двое Свидетелей Иеговы осуждены на 6 лет лишения свободы

Славгородский городской суд Алтайского края приговорил двух Свидетелей Иеговы Алика Елисеева и Сергея Барсукова к шести годам лишения свободы. Их признали виновными по статье об "организации деятельности экстремистской организации". Об этом сообщает в том числе проект Сибирь.Реалии, отмечая, что приговор был вынесен 18 мая.

По сведениям Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы, в деле участвовал тайный свидетель, который присутствовал на богослужебных встречах во формате видеоконференции.

В январе 2025 года у Елисеева и Барсукова проходили обыски, после которых их допрашивали. В декабре им предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации.



Сообщается, что во время суда религиовед Мирра Кащаева заявила, что слова "спасибо" и "пожалуйста" со стороны подсудимых могут "указывать на руководство деятельностью собрания".



Плика Елисеева и Сергея Барсукова внесли в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Они намерены обжаловать приговор.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. Затем все региональные организации Свидетелей Иеговы в России внесли в список запрещенных. Сотни верующих подверглись уголовному преследованию.



