На Алтае никого не мобилизовали – оттуда едут добровольцами

Из Республики Алтай на войну в Украине не призвали ни одного человека. Желающие уехать воевать записываются в добровольцы. Об этом сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев.

По его словам, мобилизация в республике ведётся в соответствии с законодательством. Хотя из региона пока никого не призвали на службу, "это может произойти в ближайшее время в связи с решением федеральных властей", написал Полетаев. Сейчас военкоматы актуализируют данные о гражданах.

"Жителям региона направляются повестки, приходят добровольцы, а местные жители заключают контракты о прохождении военной службы", – рассказал Полетаев.

Сегодня же члены "Совета Алтая" и "Совета матерей" опубликовали обращение, в котором в частности призвали отправить на фронт представителей правоохранительных органов и родственников местных депутатов и чиновников, "которые всегда поддерживали решения президента".