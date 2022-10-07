На Алтае никого не мобилизовали – оттуда едут добровольцами

Из Республики Алтай на войну в Украине не призвали ни одного человека. Желающие уехать воевать записываются в добровольцы. Об этом сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев.
По его словам, мобилизация в республике ведётся в соответствии с законодательством. Хотя из региона пока никого не призвали на службу, "это может произойти в ближайшее время в связи с решением федеральных властей", написал Полетаев. Сейчас военкоматы актуализируют данные о гражданах.
"Жителям региона направляются повестки, приходят добровольцы, а местные жители заключают контракты о прохождении военной службы", – рассказал Полетаев.
Сегодня же члены "Совета Алтая" и "Совета матерей" опубликовали обращение, в котором в частности призвали отправить на фронт представителей правоохранительных органов и родственников местных депутатов и чиновников, "которые всегда поддерживали решения президента".
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- По данным министра обороны Сергея Шойгу, в учебные центры и на военные полигоны прибыло уже 200 тысяч мобилизованных. По подсчётам журналистов, за две недели мобилизовали 213 тысяч человек из 53 регионов России.
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