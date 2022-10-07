Прокуратура закрыла первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

В Пензенской области прокуратура закрыла уголовное дело об уклонении от мобилизации в российскую армию. Надзорное ведомство признало решение о возбуждении дела незаконным. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

32-летний подозреваемый отказался подписывать повестку в армию, после чего был задержан полицией при поддержке ОМОНа на 48 часов. Это первое такое дело в России, о котором стало широко известно.

Чиков указывал, что, согласно разъяснениям Верховного суда, статья об уклонении применяется только к гражданам, избегающим призыва на срочную военную службу, – на объявленную мобилизацию это не распространяется. По словам правозащитника, прокуратура использовала это разъяснение при принятии решения.