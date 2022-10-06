Доброволец из Братска умер на сборах для мобилизованных

На военных сборах для мобилизованных в Новосибирске умер Александр Колтун из Братска. Он приехал туда добровольцем, чтобы попасть на войну в Украине. Об этом рассказала его мать Елена Заусаева (Гудо). Смерть мобилизованного подтвердил военком Братска.

По словам Гудо, её 35-летний сын уехал на сборы 28 сентября, а 2 октября умер "от сердечного приступа". Гудо отмечает, что сын на сердце никогда не жаловался. На следующий день она рассказала, что ей звонят неизвестные и пытаются внушить, что Колтун "умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил". Гудо говорит, что её сын никогда не злоупотреблял алкоголем.

Гудо вспоминает, что последний раз Колтун звонил ей в день смерти рано утром и "говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют". Также она уточняет, что, по словам сына, "за мобилизованными никто не следит".

"Мы отдали его в руки армии в надежде, что о нём там позаботятся. Что будет дисциплина и порядок. Откуда взялся в части некачественный алкоголь? Будет ли расследование этого инцидента? Я надеюсь на объективный подход", – говорит Гудо.

У Колтуна осталось шестеро детей. По словам Гудо, городские власти пообещали помочь семье с доставкой тела в Братск и организацией похорон.