На акциях против войны и у стихийных мемориалов в РФ десятки задержанных

В России в годовщину начала войны с Украиной появляются стихийные антивоенные мемориалы. Во многих городах люди выходят на улицу с антивоенными плакатами или цветами. Полиция задерживает участников, дежурит на центральных площадях.
В Москве жители города, некоторые с детьми, возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Рядом дежурят полицейские. В какой-то момент оно попросили сотрудника коммунальных служб убрать букеты, но пришедшие к памятнику москвичи положили новые. Позднее ОВД-Инфо сообщило задержании у памятника Леси Украинки двух человек. Юлия Константинова рассказала, что на неё собираются составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Наказание может составить до 15 суток ареста. Девушку повездив отдел полиции по Дорогомиловскому району. Второй задержанный - Виктор Капитонов. Ранее его неоднократно задерживали в связи с участием в протестах.
На Пушкинской площади в центре российской столицы полицейские выборочно проверяли прохожих.
В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом "Я за мир", в Иркутске - жительницу, вышедшую с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!".
В Барнауле были задержаны не менее пяти человек. Четверо из них - за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом "Хватит молчать".
Еще троих активистов задержали в Екатеринбурге - также на акции возложения цветов. Отмечалось, что там были задержания активистов "Молодежного Яблока", ранее собиравшиеся провести антивоенную акцию у "Маски скорби".
В Санкт-Петербурге задержали не менее 15 человек, которые пришли возложить цветы в поддержку Украины к памятнику Тарасу Шевченко. Ранее жители Петербурга уже устраивали у этого монумента стихийный мемориал в память об украинцах, погибших в результате российского ракетного удара по Днепру 14 января, отмечает "Русская служба "Би-би-си".
По сообщению петербургского издания "Бумага", в пятницу задержана была и 77-летняя активистка и художница Елена Осипова, которая вышла к Казанскому собору с плакатами "Нет войне" и "Путин - это война". Полицейские посадили пенсионерку в машину и обещали отвезти домой после оформления документов. Осипова уже много лет проводит в Петербурге пикеты, реагируя на острые общественные темы.
В Ленинградской области бизнесмен Дмитрий Скурихин, известный тем, что расписывает стены своего магазина протестными лозунгами, провёл одиночный пикет с плакатом "Прости, Украина". Скурихин проходит по уголовному делу по статье о так называемой дискредитации российской армии.
В Нижегородской области из-за антивоенного пикета задержали муниципального депутата из города Выкса. Дмитрий Мочалин вышел на улицу с плакатом "Мир – Украине. Солдат – домой".
В Нижнем Новгороде у мемориала памяти журналистки Ирины Славиной задержали бывшего директора Центра немецкой и европейской культуры Павла Милославского и обвиняемого по делу о "дискредитации" армии, учителя Илью Мясковского. Как пишет "ОВД-Инфо", Милославский пытался зажечь свечу у мемориала, к которому каждую пятницу местные жители возлагают цветы. Обоих задержанных планировали отвезти в отдел полиции.
В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Там установлены фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра, а также плакат "Нет путинской войне".
Сообщается также о стихийных мемориалах у Поклонного креста на Каштаке в Томске, в Новосибирске у памятника Тарасу Шевченко, Мурманске. Горожане принесли туда цветы и детские игрушки. Были задержания, в Хабаровске, во Владивостоке.
В Комсомольске-на-Амуре на пикет к годовщине войны в Украине вышла Надежда Филимонова. Примерно через пять минут полиция задержала ее вместе с плакатом "СКОРБИМ. Простите нас, что мы страну просрали". Филимоновой вменили "дискредитацию" армии России, однако местный суд отказался принимать протокол, сославшись на ошибки в документе, сообщает Сибирь.Реалии.
- По данным правозащитной инициативы "Зона солидарности", с начала войны более 112 россиян преследуются по обвинению в радикальных антивоенных действиях, включая поджоги военкоматов и автомобилей с провоенной символикой, или подготовке к ним. 78 человек находятся в СИЗО, не менее четырёх получили реальные сроки.
- По подсчетам "Медиазоны", с марта прошлого года в российские суды поступило свыше шести тысяч административных протоколов о так называемой дискредитации российской армии.
- За участие в антивоенных митингах и пикетах, за посты в соцсетях, а также за выражение в той или иной форме поддержки Украины были задержаны более 19 тысяч человек. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.
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