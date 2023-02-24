На акциях против войны и у стихийных мемориалов в РФ десятки задержанных

В России в годовщину начала войны с Украиной появляются стихийные антивоенные мемориалы. Во многих городах люди выходят на улицу с антивоенными плакатами или цветами. Полиция задерживает участников, дежурит на центральных площадях.

В Москве жители города, некоторые с детьми, возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Рядом дежурят полицейские. В какой-то момент оно попросили сотрудника коммунальных служб убрать букеты, но пришедшие к памятнику москвичи положили новые. Позднее ОВД-Инфо сообщило задержании у памятника Леси Украинки двух человек. Юлия Константинова рассказала, что на неё собираются составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Наказание может составить до 15 суток ареста. Девушку повездив отдел полиции по Дорогомиловскому району. Второй задержанный - Виктор Капитонов. Ранее его неоднократно задерживали в связи с участием в протестах.

На Пушкинской площади в центре российской столицы полицейские выборочно проверяли прохожих.

В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом "Я за мир", в Иркутске - жительницу, вышедшую с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!".

В Барнауле были задержаны не менее пяти человек. Четверо из них - за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом "Хватит молчать".

Еще троих активистов задержали в Екатеринбурге - также на акции возложения цветов. Отмечалось, что там были задержания активистов "Молодежного Яблока", ранее собиравшиеся провести антивоенную акцию у "Маски скорби".

В Санкт-Петербурге задержали не менее 15 человек, которые пришли возложить цветы в поддержку Украины к памятнику Тарасу Шевченко. Ранее жители Петербурга уже устраивали у этого монумента стихийный мемориал в память об украинцах, погибших в результате российского ракетного удара по Днепру 14 января, отмечает "Русская служба "Би-би-си".

По сообщению петербургского издания "Бумага", в пятницу задержана была и 77-летняя активистка и художница Елена Осипова, которая вышла к Казанскому собору с плакатами "Нет войне" и "Путин - это война". Полицейские посадили пенсионерку в машину и обещали отвезти домой после оформления документов. Осипова уже много лет проводит в Петербурге пикеты, реагируя на острые общественные темы.

В Ленинградской области бизнесмен Дмитрий Скурихин, известный тем, что расписывает стены своего магазина протестными лозунгами, провёл одиночный пикет с плакатом "Прости, Украина". Скурихин проходит по уголовному делу по статье о так называемой дискредитации российской армии.

В Нижегородской области из-за антивоенного пикета задержали муниципального депутата из города Выкса. Дмитрий Мочалин вышел на улицу с плакатом "Мир – Украине. Солдат – домой".

В Нижнем Новгороде у мемориала памяти журналистки Ирины Славиной задержали бывшего директора Центра немецкой и европейской культуры Павла Милославского и обвиняемого по делу о "дискредитации" армии, учителя Илью Мясковского. Как пишет "ОВД-Инфо", Милославский пытался зажечь свечу у мемориала, к которому каждую пятницу местные жители возлагают цветы. Обоих задержанных планировали отвезти в отдел полиции.

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Там установлены фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра, а также плакат "Нет путинской войне".

Сообщается также о стихийных мемориалах у Поклонного креста на Каштаке в Томске, в Новосибирске у памятника Тарасу Шевченко, Мурманске. Горожане принесли туда цветы и детские игрушки. Были задержания, в Хабаровске, во Владивостоке.

В Комсомольске-на-Амуре на пикет к годовщине войны в Украине вышла Надежда Филимонова. Примерно через пять минут полиция задержала ее вместе с плакатом "СКОРБИМ. Простите нас, что мы страну просрали". Филимоновой вменили "дискредитацию" армии России, однако местный суд отказался принимать протокол, сославшись на ошибки в документе, сообщает Сибирь.Реалии.