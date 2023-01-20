На арестованного учителя из Коми возбудили административное дело

На бывшего учителя из Коми Никиту Тушканова, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом сообщает телеграм-канал его группы поддержки.

Невеста Тушканова рассказала изданию "7х7", что административное производство связано с февральским антивоенным постом педагога в соцсети. Заседание по этому делу назначено на 25 января в селе Айкино. Тушканов будет присутствовать на нём по видеосвязи. О каком именно посте учителя идет речь не уточняется.

Сыктывкарский городской суд арестовал Никиту Тушканова 8 декабря 2022 года. Его обвиняют в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве моста через Керченский пролив. По версии следствия, посты "давали положительную оценку" случившемуся. За это учителю может грозить до 7 лет лишения свободы. Росфинмониторинг внес Тушканова в список террористов-экстремистов. В декабре против арестованного учителя возбудили второе уголовное дело - о повторной дискредитации армии.

Ранее Тушканова также штрафовали по статье о дискредитации, но в июле суд отменил ему штраф в 30 тысяч рублей из-за истечения сроков давности.