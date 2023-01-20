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На арестованного учителя из Коми возбудили административное дело

Никита Тушканов, учитель из Коми. Фото 7x7

На бывшего учителя из Коми Никиту Тушканова, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом сообщает телеграм-канал его группы поддержки.

Невеста Тушканова рассказала изданию "7х7", что административное производство связано с февральским антивоенным постом педагога в соцсети. Заседание по этому делу назначено на 25 января в селе Айкино. Тушканов будет присутствовать на нём по видеосвязи. О каком именно посте учителя идет речь не уточняется.

Сыктывкарский городской суд арестовал Никиту Тушканова 8 декабря 2022 года. Его обвиняют в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве моста через Керченский пролив. По версии следствия, посты "давали положительную оценку" случившемуся. За это учителю может грозить до 7 лет лишения свободы. Росфинмониторинг внес Тушканова в список террористов-экстремистов. В декабре против арестованного учителя возбудили второе уголовное дело - о повторной дискредитации армии.

Ранее Тушканова также штрафовали по статье о дискредитации, но в июле суд отменил ему штраф в 30 тысяч рублей из-за истечения сроков давности.

  • Никита Тушканов активно высказывался в своих соцсетях о политической ситуации в стране и вторжении России в Украину. В марте 2021 года его уволили из школы в Микуни за "аморальное поведение" – в январе он выходил на одиночный пикет в поддержку свободы слова и в поддержку Алексея Навального. Он обжаловал увольнение в суде, но восстановиться на работе не смог. Тушканов пытался устроиться на работу в школы других районов Коми и в соседних регионах – ему отказывали.

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