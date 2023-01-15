Следователь запретил арестованному Никите Тушканову жениться

Бывшему учителю из Коми Никите Тушканову, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, не одобрили его просьбу заключить брак. По словам невесты Тушканова Александры, следователь объяснил отказ тем, что она проходит по делу Тушканова свидетельницей. Кроме того, она сообщила, что Тушканову отказали в свиданиях не только с ней, но и с матерью и сестрой - последние свидетелями по делу не являются.

Сыктывкарский городской суд арестовал Никиту Тушканова 8 декабря 2022 года. Его обвиняют в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве моста через Керченский пролив. По версии следствия, посты "давали положительную оценку" случившемуся. За это ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Росфинмониторинг внес Никиту Тушканова в список террористов-экстремистов. В декабре против арестованного учителя возбудили второе уголовное дело - о повторной "дискредитации армии".

Ранее Никита Тушканов уже был оштрафован по статье о дискредитации российской армии, но в июле суд отменил ему штраф в 30 тыс. рублей из-за истечения сроков давности.