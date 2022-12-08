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В Сыктывкаре суд арестовал обвиняемого в оправдании терроризма учителя Никиту Тушканова

Никита Тушканов

Сыктывкарский городской суд 8 декабря арестовал до 5 февраля 2023 года учителя истории Никиту Тушканова, которого обвиняют в оправдании терроризма за публикацию о взрыве моста через Керченский пролив. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на группу поддержки учителя в телеграме.

Об аресте ходатайствовал следователь. Заседание было закрытым - на него не допустили журналистов и близких Тушканова. Посетители сначала ожидали решение в коридоре, а затем их вывели на улицу после того, как время работы суда закончилось.

Никиту Тушканова задержали утром 7 декабря в его квартире прямо во время онлайн-урока. Во время обыска оперативники изъяли всю технику Тушканова и его девушки, а также нашивку с украинским флагом. Обыск также прошел в его квартире в соседнем городе Микунь.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала его реакция во "ВКонтакте" на взрыв на Крымском мосту. По версии следствия, эти посты были "направлены на оправдание терроризма" и "давали положительную оценку" случившемуся. За это ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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