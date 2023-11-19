На аукционе в Париже продали одну из шляп – символов Наполеона Первого

На аукционе в Париже шляпу французского императора Наполеона Бонапарта продали за 1 миллион 900 тысяч евро.

Двуугольная шляпа (бикорн) из чёрного бобрового фетра перед торгами оценивалась в 600–800 тысяч евро. На протяжении долгих лет у Наполеона было около 120 таких шляп, из которых до наших дней, по оценкам экспертов, сохранились примерно 20. Многие из этих уборов находятся в частных коллекциях. Шляпа-бикорн считается одним из символов знаменитого французского полководца и государственного деятеля 19-го века.

Сумма, за которую была продана шляпа на аукционе Osenat в воскресенье, побила предыдущий рекорд другой наполеоновской шляпы, купленной на торгах того же аукционного дома в 2014 году за чуть меньшую стоимость в 1 миллион 880 тысяч евро.

Лот выставили на продажу наряду с ещё несколькими памятными вещами. Их собирал промышленник Жан-Луи Нуазье, умерший в прошлом году. Среди других предметов – серебряная тарелка, которую украли из кареты Наполеона после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году, а также принадлежавший ему деревянный туалетный столик с бритвами, серебряной зубной щёткой, ножницами и ещё рядом элементов, передаёт Би-би-си.