На "Авито" появилось объявление о продаже 5% акций Совкомбанка

Один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин, владеющий долей с 2002 года, решил продать свои 5% акций и разместил объявление на "Авито". Об этом сообщает "Коммерсант".

В объявлении говорится о продаже акций МКАО "Совко Капитал Партнерс" (бенефициар Совкомбанка) — около 7% уставного капитала компании. В перерасчёте это примерно 5% акций ПАО "Совкомбанк".

Сделки с третьими лицами требуют одобрения совета директоров в рамках акционерного соглашения, говорится в публикации.

Стоимость пакета — более 17 миллиардов рублей. По данным источников "Коммерсанта", акции действительно принадлежат Клюкину. Вместе с тем автор объявления не подтвердил "Коммерсанту" владение акциями. Представитель продавца пояснил, что объявление размещено для оценки потенциальной аудитории. Аналогичное предложение направлено всем акционерам "Совко Капитал Партнерс".

По словам источников, бумаги давно выставлены на продажу, но не находят покупателя из-за завышенной цены по сравнению с котировками на Московской бирже.

Юристы уточняют, что такая сделка требует соблюдения ряда процедур и уведомления Банка России, но искать покупателей через "Авито" не запрещено.