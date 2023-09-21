На "Авито" выставили фрагмент сбитого малайзийского Боинга

В российском интернет-сервисе для объявлений "Авито" выставили на продажу фрагмент сбитого в 2014 году под Донецком малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Часть самолёта называется в объявлении "сувениром из Амстердама". Об этом сообщает "Сота".

В разговоре с журналистам, продавец заявил, что нашёл фрагмент "Боинга" в огороде у своей бабушки в селе Грабово. Над этим населённым пунктом как раз и был сбит самолёт. Собеседник также утверждает, что работал в миссии ОБСЕ, собиравшей обломки.

Малайзийский самолёт "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что "Боинг" сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего Вооружённым силам России и поставленного из России. Ранее к такому же выводу пришла группа Bellingcat.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил троих из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH-17. Россиянам Игорю Стрелкову (Гиркину) и Сергею Дубинскому, а также украинцу Леониду Харченко назначили пожизненные тюремные сроки. Их признали виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек. Ещё одного обвиняемого - Олега Пулатова - суд признал невиновным.

Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга". Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет – ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием.