На Берлинале – премьера фильма Абеля Феррары об Украине

На открывшемся в Берлине 74-м международном кинофестивале вне конкурса показан документальный фильм американского режиссера Абеля Феррары "Соль на раны" о войне в Украине.

Феррара отправился в Украину, чтобы найти ответ на вопрос, почему началась варварская война, принесшая столько страданий. Среди его собеседников – президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Ермак, военнослужащие ВСУ и простые граждане Украины, которые оказались в зоне боевых действий. Феррара снимал в Бородянке и других городах Киевской области, захваченных российскими войсками в феврале 2022 года, и расспрашивал жителей о том, как они пережили оккупацию.

Одно из ярких интервью, звучащих в фильме, – рассказ украинского военнослужащего, который был тяжело ранен и провел два дня на поле боя, пока его случайно не нашли товарищи. Он лишился руки, чудом выжил и описывает свой экстремальный опыт.

Кадры из Украины объединены с фрагментами выступления певицы Патти Смит в парижском центре Помпиду. Смит исполняет свои песни, декламирует тексты Антонена Арто, Артюра Рембо и Рене Домаля. Ее шоу не связано с войной в Украине, но необходимо режиссеру для контраста. Он считает Смит и ее сценическую энергию воплощением жизни, а российскую агрессию – олицетворением смерти и распада. Ответа на вопрос, зачем война понадобилась России, Абель Феррара не находит, но Владимир Зеленский объясняет ему, как Украина смогла выстоять: благодаря отваге и силе духа простых людей, в том числе детей.