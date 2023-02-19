На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма "В Украине"

На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма Петра Павлюса и Томаша Вольского "В Украине".

Петр Павлюс провел два месяца в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах после начала полномасштабного вторжения и снимал, как боевые действия сказались на жизни простых людей. Мы видим раздачу гуманитарной помощи, блокпосты, детей, играющих в войну, женщин, прячущихся от обстрелов в метро, обгоревшую российскую технику.

Больше всего в фильме сцен разрушений: взорванные мосты, опустошенные жилые кварталы, руины административных зданий, брошенные вещи в полуразрушенных домах. Петр Павлюс провел несколько дней на фронте недалеко от границы с Россией и снимал, как солдаты в лесу прислушиваются к звукам артиллерийской дуэли, пытаясь определить, украинский пролетел снаряд или российский.

"Наш фильм — о том, как живут простые украинцы после того, как идиоты в Москве решили начать войну", — говорит Томаш Вольский.

Известность режиссёру принесли документальные фильмы "Другая страна" (2020), смонтированный из пленок скрытого наблюдения и прослушивания, сохранившихся в архивах госбезопасности коммунистических времен, и "1970" (2021), основанный на записях телефонных переговоров польских чиновников, руководивших подавлением народных бунтов в декабре 1970 года.

Вольский помогал режиссеру-дебютанту Петру Павлюсу монтировать отснятый в Украине материал.

"Мне очень интересно обычное в необычных обстоятельствах — как люди пытаются приспособиться и нормально жить. Во время Второй мировой войны тоже приходилось добывать пропитание и встречаться с друзьями; люди влюблялись, рождались дети. Они продолжают жить, потому что ничего другого не остается. Невозможно просто сидеть в своем подвале. В каком-то смысле это печально, потому что доказывает, что привыкнуть можно ко всему. Мы привыкли к этой войне, наблюдая за ней издалека. Так и они привыкли — к авианалётам, сиренам, разрушенным домам", — говорит Томаш Вольский.

В программе Берлинале — еще два документальных фильма о войне в Украине. Американский актер и режиссер Шон Пенн в фильме "Суперсила" рассказывает о своих встречах с Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Также ожидается премьера фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт".

24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.