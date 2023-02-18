В Берлине прошла премьера фильма Шона Пенна о воюющей Украине

На 73-м Берлинском кинофестивале прошла премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Суперсила". Это слово звучит в сериале "Слуга народа": сын спрашивает у главного героя, которого играет Владимир Зеленский, что такое суперсила.

Съёмки начались в Украине в ноябре 2021 года. Первоначально Пенна и Кауфмана интересовал феномен превращения популярного комедийного актёра в политика. Мы видим этапы карьеры Зеленского, фрагменты из его шоу, триумфальную победу на президентских выборах, а затем снижение рейтинга.

Шон Пенн признаётся, что плохо знал историю Украины и только во время подготовки к съёмкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры (в том числе снятые корреспондентами Радио Свобода) иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и аннексии Крыма.

24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн находился в Киеве и встретился с президентом Зеленским вскоре после начала российского вторжения. Съёмочная группа покинула Украину по соображениям безопасности, но летом и осенью съёмки возобновились и проходили не только в тылу, но и на передовой: Шон Пенн посетил Северодонецк во время боев за город.

Среди собеседников Пенна – руководитель офиса президента Ермак, министр обороны Резников, министр иностранных дел Кулеба, мэр Киева Кличко, а также украинские и американские журналисты, дипломаты, политологи, бойцы теробороны и военнослужащие.

Путинская Россия представлена в фильме как террористическое государство, продемонстрированы многочисленные свидетельства преступлений вооружённых сил РФ против мирного населения. Шон Пенн осматривает квартиры в многоэтажном доме, полуразрушенном российской ракетой, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.

Одна из главных тем фильма – необходимость расширения военной помощи Украине. Шон Пенн убеждён, что промедление опасно, и США должны сделать всё возможное, чтобы остановить агрессию. Он восхищён отвагой украинского народа и президента Владимира Зеленского и уверен, что если Украина сейчас не получит вооружения, о которых просит, конфликт может затянуться и под угрозой окажется весь свободный мир.

В Берлин Шонн Пенн приехал из Киева, где показывал "Суперсилу" Зеленскому. После премьеры фильма на Берлинском кинофестивале зрители стоя аплодировали режиссёрам и съёмочной группе.