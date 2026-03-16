На блокировках в РФ зарабатывает компания сына замдиректора ФСБ

Первым заместителем гендиректора компании "Икс Холдинг", которая поставляет оборудование для слежки и блокировки интернета, оказался 29-летний сын замдиректора ФСБ Сергея Королёва Борис, выяснил журналист-расследователь Андрей Захаров. Расследование пересказывает "Настоящее Время".

Дочерняя компания "Икс Холдинга" Yadro занимается производством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) — систем, которые по требованию Роскомнадзора устанавливают операторы связи для фильтрации трафика и благодаря которой возможны автоматические блокировки доступа к запрещённым сайтам и звонков.

Выручка компании в 2023 году составила 163 млрд рублей.

Борис Королёв также может быть совладельцем этого холдинга, утверждает Захаров. Отчетности скрыты, но акции Королёв-младший мог получить после того, как в 2023 году умер владелец холдинга Антон Черепенников, считает журналист, поскольку на момент смерти Черепенникова у Королёва было 20% во входящей в "Икс Холдинг" компании "Гарда". Согласно заявлению на сайте, акции перераспределили среди управляющих партнёров и сооснователей компаний, входящих в холдинг.

Сергей Королёв с 2016 года возглавлял Службу экономической безопасности ФСБ, а с 2021 года занимает пост первого замдиректора спецслужбы. Как писали "Важные истории", Королёва называли возможным претендентом на должность директора.

На службе у государства он более 20 лет, но его декларации никогда не публиковались. Пока Королёв курировал антикоррупционные дела, у него и его родственников появились автомобили премиум-класса.

Борису Королёву также принадлежал коттедж в подмосковном поселке "Лесная бухта" (похожие дома оцениваются примерно в 25 млн рублей) и квартира площадью 190 кв. метров в престижном жилом комплексе "Дом на Композиторской" в центре Москвы (похожие квартиры продаются по цене порядка 100 млн рублей), писали "Важные истории".

После полномасштабного вторжения России в Украину в отношении Сергея Королёва ввели санкции ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия, Австралия и Украина. При этом в списках ЕС и Швейцарии указана неправильная дата рождения Королёва, что может стать возможностью для обхода санкций.