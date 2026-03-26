На борту танкера "теневого флота" в Чёрном море произошёл взрыв

В Чёрном море в ночь на 26 марта произошёл взрыв на борту следовавшего из России нефтяного танкера Altura, принадлежащего турецкой компании. Танкер находится под санкциями ряда стран, которые считают его частью российского так называемого теневого флота. Предварительной причиной взрыва власти назвали атаку морского беспилотника.

Как сообщают турецкие СМИ, на танкере произошёл взрыв, когда он находился примерно в 25 километрах от пролива Босфор. Судно следовало из Новороссийска в Стамбул под флагом Сьерра-Леоне. Утверждается, что при взрыве был повреждён капитанский мостик и машинное отделение, в трюм начала поступать вода. О пострадавших не сообщалось. К танкеру направили спасательное судно. Сообщается, что на борту команда из 27 человек, это граждане Турции.

Турецкие СМИ сообщают, что Altura перевозила 140 тысяч тонн нефти. Судно находится под санкциями ЕС и Великобритании, а также Украины. В частности Лондон включил танкер в санкционный список 24 февраля 2026 года, наряду с другими танкерами теневого флота - судами, перевозящими российскую нефть под флагами третьих стран.

Ранее украинские морские беспилотники, как сообщалось, осуществляли атаки на танкеры или газовозы "теневого флота" как в Чёрном, так и в Средиземном море. Ситуацию с танкером Altura в Киеве пока не комментировали.