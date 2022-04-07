На частотах Euronews в России теперь вещает телеканал "Соловьев.Live"

В России на частотах, где ранее выходил канал Euronews , с 7 апреля начал работать новый телеканал "Соловьев.Live" журналиста Владимира Соловьёва, внесённого в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины.

Тематика канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

Сайт телеканала Euronews был заблокирован в России 21 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генеральной прокуратуры. Ведомство утверждало, что Euronews публиковал недостоверную информация о так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях. На следующий день - 22 марта - сигнал телеканала был принудительно заменен на вещание "России 24".

Ранее Youtube заблокировал каналы "Соловьев.Live" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" из-за «нарушения условий использования сервиса. В конце февраля Евросоюз ввёл санкции в отношении журналиста из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". 14 марта украинские власти объявили, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск. Итальянские СМИ сообщали об аресте двух вилл Соловьёва на озере Комо.