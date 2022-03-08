Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнёт вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлёвских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.

Сайт и эфир "Эха Москвы", радиостанции, традиционно занимавшей первые места в московских рейтингах информационного радиовещания, были заблокированы Роскомнадзором в начале марта. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.

После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.