Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнёт вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлёвских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.
Сайт и эфир "Эха Москвы", радиостанции, традиционно занимавшей первые места в московских рейтингах информационного радиовещания, были заблокированы Роскомнадзором в начале марта. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе — Русская служба Радио Свобода, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
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