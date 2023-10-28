Роскомнадзор заблокировал подкаст про иноагентов и семьи воюющих в Украине

Роскомнадзор потребовал от аудиосервисов заблокировать доступ к подкасту "Привет, ты иноагент" журналисток Сони Гройсман и Ольги Чураковой. Это произошло после выхода нового сезона "Сёстры", рассказывающего о семьях россиян, воюющих в Украине. Об этом говорится в телеграм-канале подкаста.

"Привет, ты иноагент" выходит с 2021 года, он был запущен после включения авторов российским министерством юстиции в список так называемых иностранных агентов. Во третьем сезоне подкаст рассказывал про войну в Украине. В четвёртом, запущенном в середине октября, записаны истории членов семей участников вторжения в Украину, рассказывающих про то, как участие в войне влияет на военных и их близких.

Подкаст уже был заблокирован сервисом "Яндекс Музыка". В уведомлении Роскомнадзора, присланном "Яндексу" и переопубликованному в канале подкаста, сказано, что авторы распространяют "информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки", и содержит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

После начала войны 2022 года Кремль фактически ввёл военную цензуру в России. В законодательство были добавлены административные и уголовные статьи, запрещающие освещать вторжение в Украину — законы называют это защитой армии от дискредитации и защитой граждан от распространения недостоверной информации.

Несколько крупных СМИ, в том числе "Новая газета" и Znak.com, остановили выпуск, не найдя возможности работать в условиях цензуры. Десятки изданий были вынуждены переместить редакции за границу, сотни сотрудников были вынуждены эмигрировать. Заблокированы тысячи сайтов, рассказывающих о событиях в Украине или связанных с ними новостях из России.