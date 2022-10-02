Партия "Гражданское движение за развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова побеждает на прошедших 2 октября досрочных выборах в Болгарии, — сообщает национальная служба Радио Свобода со ссылкой на подсчёт трёх социологических агентств.

Согласно их оценке, ГЕРБ набирает 23-25 процентов голосов. Проевропейская "Продолжаем изменения" ещё одного бывшего главы правительства Кирилла Петкова — около 19 процентов.

Далее идут партия национальных меньшинств "Движение за права и свободы" с 14,8 процента голосов, "Возрождение" с 9,9 процента голосов, "Демократическая Болгария" с 7,5 процента. "Болгарский восход" набирает 4,5 процента голосов, популистская "Есть такой народ" балансирует у проходной отметки в четыре процента.

Предыдущий премьер-министр Петков уже признал поражение и заявил, что его партия не будет пытаться входить в правящую коалицию и займёт место оппозиции, сообщает Болгарская служба РС.

Однако ГЕРБ не хватит голосов для самостоятельного формирования кабинета министров — ей придётся искать партнёров по коалиции. Это осложняется тем, что почти все политические партии обвиняли Борисова и его соратников в коррупции.

Досрочные выборы в стране стали четвёртыми за 18 месяцев. Правительство Петкова в июне пало на фоне роста инфляции, из-за выхода "Есть такого народа" из состава коалиции.

Он заявил, что правительству противодействуют российские спецслужбы и всепроникающая коррупция. В июне София выслала сразу 70 российских дипломатов и сотрудников российских дипломатических миссий, а до того — поддержала все санкции Евросоюза против Москвы.