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Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

Болгарский парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Кирилла Петкова

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. 123 депутата из 239 проголосовали за отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Петков возглавил правительство всего полгода назад и занимал активную проевропейскую и проевроатлантическую позицию.

Оппоненты Петкова обвиняют его и его кабинет министров в недостаточных усилиях по борьбе с инфляцией. Также у них есть разногласия и в других вопросах финансовой политики. Еще одним спорным вопросом стали дебаты о том, должна ли Болгария поддержать стремление Северной Македонии стать кандидатом в члены Евросоюза.

Некоторые аналитики полагают, что на решение парламента повлияло стремление Петкова бороться с коррупцией во власти беднейшей страны Евросоюза. Ранее Петков заявлял, что причиной подготовки вотума недоверия стала угроза раскрытия крупных коррупционных схем, в которых могли быть замешаны болгарские политики.

После начала военного вторжения России в Украину Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО. Он уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть вторжение войной, предпочитая официальный кремлевский термин "спецоперация". Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал украинским вооруженным силам техническую помощь.

В инициативе за отставку действующего правительства главную роль сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ, бывший премьер Бойко Борисов, которого правительство Петкова пыталось арестовать по обвинению в крупномасштабной коррупции. Однако софийский суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности. Борисов, возглавлявший правительство страны большую часть прошлого десятилетия, известен своими близкими связями с президентом России Владимиром Путиным; когда-то он даже подарил Путину щенка болгарской овчарки.

Пока неясно, кто будет формировать новое правительство и состоятся ли досрочные выборы. Политологи полагают, что после отставки правительства Петкова заявят о себе более пророссийски настроенные партии - в том числе правая партия "Возрождение". Это может поставить под угрозу планы Болгарии к 2024 году присоединиться к еврозоне и планы по отказу от российских нефти и газа.

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