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На досрочных выборах в Болгарии явка чуть выше, чем была весной

В Болгарии в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы.

Их назначили спустя три месяца после предыдущего голосования. Оно прошло 4 апреля, и по его итогам не удалось сформировать правящую коалицию.

Опросы общественного мнения, опубликованные перед днём голосования, показывали тесное соперничество партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова и его основного соперника, партии "Есть такой народ". Эта партия позиционирует себя как политическая сила, выступающая против нынешнего истеблишмента. Её возглавляет популярный телеведущий и певец Слави Трифонов.

По данным на позднее утро, явка была чуть выше, чем на выборах в апреле.

ГЕРБ, как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, в преддверии досрочного голосования лишилась части общественной поддержки из-за новых обвинений в нецелевом использовании государственных средств при Борисове. Ранее Бойко Борисов трижды руководил правительством. В ходе предыдущих кампаний он использовал популистскую риторику в сочетании с прозападными лозунгами. В прошлом году вспыхнули массовые уличные протесты, участники которого обвиняли Борисова и его кабинет в коррупции, отстаивании интересов олигархов, отказе от реформ правовой системы, нападках на свободу слова.

В Болгарии самый низкий уровень жизни из всех стран Евросоюза. Она также считается одним из самых коррумпированных государств.

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