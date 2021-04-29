Болгария высылает ещё одного российского дипломата 

МИД Болгарии объявил персона нон грата ещё одного сотрудника российского посольства в Софии. Его имя не сообщается. В ведомстве лишь отметили, что вместе с высылкой дипломата обратились к российским властям за содействием в "расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств в пожаре и отравления троих болгарских граждан, чтобы выявить и отдать под суд тех, кто совершил это".

В ответ в российском МИД заявили, что ответят на высылку своего сотрудника.

Ранее прокуратура Болгарии начала расследование возможной причастности граждан России к организации серии взрывов в стране. По версии ведомства, целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину, а диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 год. До этого сообщалось, что военнослужащие Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ, могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.

Заявление болгарской прокуратуры появилось через 11 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов в чешском городе Врбетиц в октябре 2014 года.

По версии чешских спецслужб, к операции могут быть причастны высокопоставленные офицеры ГРУ, а личное руководство операцией мог осуществлять генерал Андрей Аверьянов. По подозрению в причастности к взрывам объявлены в розыск предполагаемые офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Их также обвиняют в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне и называют подозреваемыми в покушении на Гебрева – предполагается, что болгарский бизнесмен, как и Скрипаль, а также российский политик Алексей Навальный, мог быть отравлен боевым ядом "Новичок", классифицированным как запрещённое к применению в мире химическое оружие.

Россия причастность своих граждан к взрывам и покушениям отрицает. Представитель МИД Мария Захарова сказала в четверг, что Чехия и Болгария допустили "грубую политизацию" расследований взрывов складов.

В марте София уже выслала двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. За несколько дней до высылки прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России. В ответ МИД России также выслал двух сотрудников болгарской дипмиссии.