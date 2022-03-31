На дверь мундепу Люсе Штейн повесили плакат "Не продавай родину"

Муниципальному депутату Люсе Штейн на дверь повесили наклейку с надписью "Коллаборант. Не продавай родину" и статьями о дискредитации российских вооруженных сил и фейках о российской армии, по которым могут назначить до 15 лет лишения свободы. Об этом она сообщила в соцсетях.

Это не первая подобная акция в отношении людей, выступающих против военного вторжения России в Украину. 29 марта неизвестные наклеили плакаты с фотографиями и подписями "Коллаборант" и "Не продавай родину" на двери квартир сотрудника "Мемориала" Олега Орлова и автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. Кроме того, написали на дверях букву Z .

Эту букву начали использовать не только как символ поддержки войны в Украине, но и как символ устрашения для тех, кто войну не поддерживает. Кинокритик Антон Долин перед отъездом из России увидел этот символ нарисованным на двери своей квартиры. Такой же знак неизвестные оставили на двери главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой, которая написала петицию с призывом прекратить боевые действия на территории Украины. Этот же символ обнаружили сотрудники "Мемориала" после 14-часового обыска в офисе организации: под огромной Z было написано "Мемориал – всё". Теперь буквой Z маркируют свои шлемы полицейские, которые разгоняют антивоенные акции.