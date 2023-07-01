В Новгородской области чиновники сорвали выступление группы "Смена" из-за слов "в стране моей мечты никто не желает войны" в тексте песни. О случившемся рассказали музыканты в своей группе во "ВКонтакте", на публикацию обратила внимание редакция Север.Реалии.

Инцидент произошёл 24 июня. Группа "Смена" выступала на фестивале "Рокот над Ильменем" под Новгородом. Перед выступлением организаторы попросили музыкантов подписать бумагу, в которой говорилось, что они не будут "пропагандировать ЛГБТ, экстремизм, наркотики".

Они сделали это. Тем не менее, когда музыканты находились на сцене и исполняли песню "Страна мечты", к ним подошел представитель соорганизаторов фестиваля - губернаторского проекта "Новгородское лето" - и прервал песню. За кулисами он объяснил группе, что в песне есть строчка "В стране моей мечты никто не желает войны". "Смена" не смогла доиграть свой концерт.

Участники группы сообщили, что не стали устраивать скандал. В комментарии РБК один из организаторов мероприятия Александр Рыжков подтвердил случившееся.

"Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный", - сказал он.

По словам Рыжикова, у организаторов были опасения, что группа попадет под статью о дискредитации армии. В пресс-службе губернатора Новгородской области изданию сказали, что что концепция фестиваля "Новгородское лето" "не предусматривает политики и других подобных высказываний".