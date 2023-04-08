На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине

Накануне Пасхи распятый в 34-й раз филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.

"В этой войне участвуют только две страны: Россия и Украина, но от повышения цен на нефть страдаем мы все, даже не участвуя в конфликте", – сказал 62-летний Рубен Энадже на пресс-конференции после распятия. Он рассказал Associated Press, что из-за российского вторжения в Украину ему стало сложнее выживать на свой скудный доход от столярных работ и изготовления вывесок, поскольку продукты питания резко подорожали.



Реальное распятие – традиционный обряд в филиппинской деревне Сан-Педро-Кутуд, посмотреть на который съезжаются тысячи туристов. В этом году на распятие решились восемь человек. Надев колючие венцы из веток, они более километра несли на спине тяжёлые деревянные кресты по жаре. После этого их ладони и ступни прибили десятисантиметровыми гвоздями из нержавеющей стали к крестам и установили под солнцем на десять минут. Другие кающиеся ходили босиком по деревенским улицам и били себя по голым спинам острыми бамбуковыми палками.

Рубен Энадже участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Он называет это чудом. Другие кающиеся – в основном бедные – проходят ритуал, чтобы искупить свои грехи, помолиться за больных или попросить о лучшей жизни.

Католическая церковь Филиппин не одобряет распятия и самобичевания. Местные церковные лидеры говорят, что верующие могут доказать свою религиозную преданность, не причиняя себе вреда, а занимаясь благотворительностью, например, сдавая кровь.