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ООН: война России против Украины ввергла в нищету миллионы детей

Иллюстративное фото

Из-за войны России против Украины и растущей инфляции четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. Об этом сообщается в отчёте Детского фонда ООН на основании данных из 22 стран.

За последний год число бедных детей увеличилось на 19 процентов, отмечают эксперты ЮНИСЕФ. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны в Украине", - заявил региональный директор организации по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

Согласно отчету, на долю России приходится три четверти прироста детей, живущих в бедности, где в результате войны число бедных детей увеличилось на 2,8 миллиона.

Количество бедных детей в Украине, по данным ООН, увеличилось на полмиллиона из-за войны. Продолжающийся военный конфликт затронул более семи с половиной миллионов украинских детей. В стране повреждены или разрушены дома, школы, больницы, сотни тысяч людей остались без чистой воды и электричества. Дети были разлучены со своими семьями. Обстрелы и мины представляют собой ежедневную угрозу для жизни детей.

Авторы отчёта отмечают, что резкий рост детской бедности приведет к проблемам с образованием и потере будущего.

ЮНИСЕФ занимается сбором средств для детей Украины.

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