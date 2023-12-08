На границах стран ЕС множатся безымянные могилы мигрантов

Британское издание The Guardian опубликовало статью о захоронениях беженцев и мигрантов, которые, достигнув Европы, не смогли пережить лишения и страдания, испытанные в пути. Их прах захоронен в безымянных могилах, количество которых не имеет прецедентов на территориях, которые не затронуты войной.

Британское издание The Guardian подтверждает, что не менее 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы в последние 10 лет, были захоронены без предварительного опознания. Наскоро вырытые, нередко безымянные могилы выстроились вдоль пограничных линий, заросли сорняками на кладбище Сидиро в Греции; грубые деревянные кресты стоят на острове Лампедуза в Италии; на севере Франции безликие плиты с надписями "Господин Икс"; в Польше и Хорватии плиты с инициалами NN. На испанском острове Гран-Канария на одной из могильных плит написано: "Мигрант с лодки номер 4.25/09/2022".

Европейский парламент в 2021 году принял резолюцию о необходимости идентифицировать мигрантов и заносить их имена в базу данных, чтобы сохранять сведения об останках.