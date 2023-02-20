На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения, 3 погибших

Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла произошли в понедельник на юге Турции, недалеко от границы с Сирией. Три человека погибли, 213 госпитализированы. Эпицентр землетрясения находился в окрестностях города Антакья - административного центра турецкой провинции Хатай.
В результате в провинции Хатай отключилось электричество, разрушены несколько зданий. По сообщению турецких властей, под завалами ещё могут оставаться люди. Спасательные работы продолжаются.
Власти Турции также посоветовали жителям пострадавших регионов, примыкающих к морю, держаться подальше от береговой линии. Возможно повышение уровня воды до 50 см.
Толчки также ощущались на территориях Сирии, Египта, Ливана и Иордании. "Аль-Джазира" сообщает, что в Сирии обрушены несколько зданий в городе Алеппо, под завалами могут находиться люди.
В течение всего вечера понедельника в пострадавших районах ощущаются афтершоки. Сейсмологи не гарантируют, что они продолжатся ещё какое-то время.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Число жертв превысило 45 тысяч человек. Десятки тысяч жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
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