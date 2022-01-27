На границе в Ростовской области задержаны трое журналистов

Сотрудники ФСБ задержали в приграничном поселке Куйбышево в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фрилансера Глеба Голода и фотографа "Блокнот-Ростов" Александра Прохорцева, сообщает Znak.com.

Их ответили в здание местной погранслужбы, где предъявили претензии за работу в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Пограничники также допросили задержанных. В частности Бакина спрашивали о его работе в редакции Znak.com и о личной жизни, сообщает издание.

Юрист Алексей Прянишников сообщил телеграм-каналу "ЧТД", что в поселке Куйбышево журналисты фотографировали и снимали видео. Специального разрешения у них не было. Но Znak.com подчеркивает, что Игнат Бакин работал по редакционному заданию и не пересекал границу с Украиной, как и его коллеги.

Журналистам грозит административный штраф до тысячи рублей по статье о нарушении режима в пограничной зоне.