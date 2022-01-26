"Единая Россия" предложила поставить военную продукцию "ДНР" и "ЛНР"

Партия "Единая Россия" инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции сепаратистам Донбасса.

Об этом сообщил в среду глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - цитирует "Интерфакс" слова Васильева, которые он произнёс в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее идею начать поставки отдельных видов вооружений так называемым Луганской и Донецкой "народным республикам" высказал секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что считает такое решение необходимым на фоне "накачивания" оружием Украины странами НАТО и работы западных инструкторов в этой стране.

По оценкам ООН, с начала вооружённого конфликта в Донбассе и аннексии Россией Крыма жертвами боевых действий на востоке Украины между правительственными силами этой страны и пророссийскими сепаратистами стали свыше 14 тысяч человек.

В последнее время на Западе и в Киеве растут опасения относительно предполагаемой подготовки Россией нового вторжения на украинскую территорию. Согласно информации западной разведки, вблизи границ с Украиной Россия сосредоточила до ста тысяч своих военнослужащих. Тревогу вызывает и организованная Москвой серия наземных и морских учений.

Российские власти неоднократно отрицали обвинения в агрессии в отношении Украины и разработку планов крупной военной операции в этой стране.