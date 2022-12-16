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На "Гражданское содействие" составили протокол о дискредитации армии РФ

Ребенок сирийских беженцев, обучающийся русскому языку в интеграционном центре комитета "Гражданское содействие"

На комитет "Гражданское содействие" составили протокол о дискредитации российской армии. В декабре он поступил в суд, обратил внимание Avtozak LIVE.

Заседание в Мещанском районном суде назначили на 20 декабря. Максимальное наказание для юридических лиц по вменяемой статье составляет 500 тысяч рублей.

Правозащитники не знают, в связи с чем был составлен протокол. Им не дали ознакомиться с материалами, пишет "Медиазона". "С февраля этого года ни в одном из наших заявлений, которые касались событий в Украине, мы ни разу не упоминали армию", – заявили изданию в комитете.

Комитет "Гражданское содействие" создан в 1990 году и ставил своей целью помощь беженцам, которые появились на фоне распада СССР. Организация, в частности, консультирует беженцев по миграционным вопросам, представляет услуги юристов и переводчиков, занимается преподаванием русского языка как иностранного и интеграционными курсами для иностранцев.

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