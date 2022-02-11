В Латвии приняли закон о компенсации жертвам Холокоста

Парламент Латвии принял закон о компенсации жертвам Холокоста. Согласно документу, еврейская община Латвии с 2023 года в течение десяти лет получит до 40 миллионов евро.

Деньги будут направлены компенсацию утраченного имущества, социальную и материальную помощь пережившим Холокост, а также финансирование еврейских школ, восстановление зданий и культурные проекты.

Решение латвийского парламента приветствовал Госдепартамент США.

До Второй мировой войны в Латвии проживало 95 тысяч евреев. Большинство из них были убиты во время оккупации фашистской Германией. Сейчас еврейская община страны насчитывает девять с половиной тысяч человек.

Переговоры о компенсации латвийским жертвам Холокоста продолжались с 2005 года. Помимо представителей Латвии в них принимали участие представители Соединённые Штаты и Израиль.