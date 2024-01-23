На Камчатке осуждён врач за рассказ о внуках, живущих в Украине

Вилючинский городской суд Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей врача-оториноларинголога Наталью Яценко, признав её виновной в дискредитации российской армии.

Поводом для возбуждения административного дела стал рассказ Яценко о её живущих в Украине внуках, которые, по её словам, из-за регулярных российских обстрелов вынуждены по ночам спать в коридоре.

Согласно судебным материалам, Яценко также утверждала, что "Россия является агрессором в отношении Украины" и что "в Украину пришла асоциальная часть населения России, из-за действий которых гибнут украинские дети".

Отмечается, что в полицию обратились коллеги Яценко, с которыми она делилась своими переживаниями. Одна из коллег записала рассказ врача на диктофон. Аудиозапись и легла в основу административного дела.

Сама Наталья Яценко отказалась давать показания по делу и не пришла на заседание суда. Дискредитацией российской армии суды признают любые высказывания с критикой действий российских военных в Украине и любые сообщения о жертвах среди украинского гражданского населения.

Москва широко использует закон о дискредитации для преследования военных активистов. В Госдуму внесён законопроект правящей партии, предусматривающий конфискацию имущества у нарушителей закона.