В Госдуму внесён закон о конфискации имущества за фейки об армии

В Государственную думу России внесён законопроект с поправками в Уголовный кодекс, которые предлагают конфисковать имущество граждан, осуждённых по статьям о распространении фейков про российскую армию, о призывах к экстремизму и к санкциям в отношении России.

Глава Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новый закон разрешит властям конфисковать деньги, ценности или другое имущество. По его словам они используются "для финансирования преступной деятельности против безопасности России". Также закон позволит лишать осуждённых почетных званий.

Под действие нового закона попадут восемь статей Уголовного кодекса.

В том числе: о распространение заведомо ложной информации о российской армии, о дискредитации российской армии, о публичных призывах к экстремизму, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, публичных призывах против безопасности государства, призывах к введению санкций в отношении России и её граждан, оказанию содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, о реабилитации нацизма. Большинство этих статей были введены в Уголовный кодекс или ужесточены после российского вторжения в Украину.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от "Единой России" Василием Пискарёвым, Ириной Яровой и Еленой Ямпольской.