На Камчатке в ходе учебного полёта потерпел аварию МиГ-31

На Камчатке во вторник в ходе учебного полёта потерпел аварию истребитель МиГ-31, сообщили в отделе информации Тихоокеанского флота России.

Судьба экипажа неизвестна, ведутся его поиски. Как отмечается, авария произошла над Авачинским заливом. Самолёт был без боекомплекта.

До этого о крушении МиГ-31 сообщалось в апреле. Тогда самолёт упал в Мурманской области. Это произошло в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, позднее их эвакуировал вертолет поисково-спасательной службы, напоминает РБК.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. "Интерфакс" сообщал, что этот истребитель в

модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового

оружия - ракеты "Кинжал".