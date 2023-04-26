В Мурманской области потерпел крушение военный самолёт МиГ-31

В Мурманской области в среду потерпел крушение военный самолёт МиГ-31. Оба пилота успели катапультироваться. По сообщению Минобороны России, пострадавших нет.
Самолёт упал в озеро неподалёку от посёлка Риж-Губа. Полёт был учебным. Очевидцы сообщают, что самолёт загорелся в воздухе. Катапультировавшихся пилотов эвакуировали спасатели, их жизни ничто не угрожает.
Телеграм-канал Baza уточнил, что пилоты катапультировались после того, как отвели горящий самолёт в сторону от жилых домов.
Модель МиГ-31 была принята на вооружение армией СССР в 1975 году. Это первый советский боевой самолет четвертого поколения, сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах страны-противника.
- В последнее время в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. 23 февраля в Белгородской области потерпел крушение Су-25, пилот погиб.
- В прошлом году при падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.
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