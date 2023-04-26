В Мурманской области потерпел крушение военный самолёт МиГ-31

В Мурманской области в среду потерпел крушение военный самолёт МиГ-31. Оба пилота успели катапультироваться. По сообщению Минобороны России, пострадавших нет.

Самолёт упал в озеро неподалёку от посёлка Риж-Губа. Полёт был учебным. Очевидцы сообщают, что самолёт загорелся в воздухе. Катапультировавшихся пилотов эвакуировали спасатели, их жизни ничто не угрожает.

Телеграм-канал Baza уточнил, что пилоты катапультировались после того, как отвели горящий самолёт в сторону от жилых домов.

Модель МиГ-31 была принята на вооружение армией СССР в 1975 году. Это первый советский боевой самолет четвертого поколения, сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах страны-противника.