На Камчатке военного приговорили к 8 годам колонии за дезертирство

Суд на Камчатке приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота Сергея Владимирова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делам о дезертирстве с оружием в военное время и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 9 октября Владимиров самовольно оставил место службы в Камчатском крае и скрылся. По факту возбудили уголовное дело, а военнослужащего объявили в розыск. Его несколько раз пытались задержать по месту жительства, затем военные следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.

В момент обыска Владимиров находился в своей квартире. При задержании он распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии и попытался скрыться.

В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих – как тех, кто уклонился от призыва по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины, – заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.

В феврале текущего года в Госдуму внесли поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым солдаты в период мобилизации или военного положения могут быть подвергнуты дисциплинарному аресту без решения суда. По действующему законодательству решение об аресте может принять только гарнизонный военный суд.