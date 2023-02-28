На Камчатке военного приговорили к 8 годам колонии за дезертирство

Суд на Камчатке приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота Сергея Владимирова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима по делам о дезертирстве с оружием в военное время и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, 9 октября Владимиров самовольно оставил место службы в Камчатском крае и скрылся. По факту возбудили уголовное дело, а военнослужащего объявили в розыск. Его несколько раз пытались задержать по месту жительства, затем военные следователи обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.
В момент обыска Владимиров находился в своей квартире. При задержании он распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии и попытался скрыться.
- В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих – как тех, кто уклонился от призыва по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины, – заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.
- В феврале текущего года в Госдуму внесли поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым солдаты в период мобилизации или военного положения могут быть подвергнуты дисциплинарному аресту без решения суда. По действующему законодательству решение об аресте может принять только гарнизонный военный суд.
- В январе рядового Белека Ооржака, самовольно оставившего место службы на оккупированной Россией территории Украины, приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.
- 22 декабря 2022 года военнослужащего Ондара, служившего по контракту, Абаканский гарнизонный военный суд приговорил за самовольное оставлении места службы – полевого лагеря воинской части к 1,5 годам лишения свободы условно.
- В конце декабря Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к трем годам заключения в колонии-поселении. Он сбежал из расположения воинской части в Белгородской области, чтобы избежать отправки на войну с Украиной.
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