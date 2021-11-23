На Камчатке ввели QR-коды для поездок на междугородних автобусах

Власти Камчатки с 23 ноября обязали водителей междугородних автобусов проверять у пассажиров QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенном СOVID-19. Без QR-кода не пустят и на рейсы местных авиалиний. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Тем, кто не болел и не прививался, придется сдать ПЦР-тест для поездок из Петропавловска-Камчатского. Кроме того, в местных поликлиниках можно получить справку о наличии антител к COVID-19. Однако эта услуга платная.

Ранее систему QR-кодов на Камчатке распространили на предприятия общественного питания, учреждения культуры и спорта, органы государственной власти.

Накануне Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды для поездок в общественном транспорте.

В результате в Казани из автобусов, трамваев и метро высадили не менее полутора тысяч человек. На остановках образовались очереди, возникли конфликты, которые привели к задержкам движения. Так, из-за пассажира, который отказался показывать QR-код, а также вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными, на час был нарушен график движения на двух трамвайных маршрутах. Перевозчик намерен взыскать убытки за простой с пассажиров без QR-кодов.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19 в общественных местах и на транспорте. Их обсуждение ожидается после 14 декабря. Власти называют законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

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