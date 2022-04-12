На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка

На киргизско-таджикской границе в районе села Достук во вторник вечером произошла перестрелка между пограничниками. Бишкек утверждает, что причиной стало вторжение военнослужащих Таджикинстана на киргизскую территорию – на 20 метров вглубь.

Как утверждается, киргизские пограничники открыли предупредительный огонь. В ответ таджикские военные начали стрельбу. Перестрелка закончилась после переговоров представителей двух стран.

Позднее стрельба повторилась. Она продлилась около получаса. Таджикские пограничники применили миномёты.

Через некоторое время киргизская сторона сообщала о том, что Душанбе стягивает войска к месту инцидента. Жители ближайших сёл покинули дома. Позднее Бишкек сообщил, что стороны урегулировали конфликт и договорились об отводе сил от границы.

Во время перестрелок ранения получили киргизский и таджикский военнослужащие.

Власти Таджикистана случившееся пока не комментировали. Источник Таджикской службы Радио Свобода, сообщил, что причиной перестрелки стали язвительные реплики киргизских пограничников в адрес таджикского наряда и последующая перепалка.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 километров, из них уточнены около 520-ти. По последним данным, достигнута договоренность о согласовании еще 81 километра.

Из-за неопределенности границы между жителями и военнослужащими соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.

В середине марта главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана запретили своим военнослужащим применять оружие, кроме случаев, предусмотренных законами двух стран.

Наиболее крупный конфликт на границе произошел год назад из-за спора на между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. Через несколько дней Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении огня и отводе войск к местам постоянной дислокации.

В результате вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. На территории обеих республик были разрушены и сожжены дома, школы, другие здания и сооружения.