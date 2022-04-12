В Шанхае для части жителей ослабили жёсткие ограничения из-за COVID-19

Власти Шанхая ослабляют жёсткие ограничения, введённые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Некоторым жителям Шанхая разрешили выходить из домов, сообщает Associated Press.

Ослабление карантинных мер затронуло более шести с половиной миллионов человек. Остальные должны оставаться дома, пишет агентство. Население Шанхая составляет 25 миллионов человек.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта. Закрылись большинство предприятий, рынков и магазинов, людям запретили выходить из дома. В городе из-за нехватки курьеров возникла проблема с доставкой продовольствия и товаров первой необходимости жителям.

Последние дни в городе выявляли более 20 тысяч случаев COVID-19. Число подтверждённых случаев COVID-19 в Шанхае невелико по сравнению с другими многомиллионными городами мира, но город переживает худшую эпидемическую ситуацию с начала пандемии коронавируса.

Рост заболеваемости в Шанхае обусловлен в том числе за счёт мутаций штамма коронавируса "омикрон". Эти мутации, в частности, уже зарегистрированы в Бельгии и Японии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заметил, что новых штаммов COVID-19 в стране пока не выявлено, но существуют риски новой вспышки заболеваемости в мае-июне.

С начала пандемии коронавируса в России и аннексированном Крыму, по официальным данным, выявлено более 18 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли более 370 тысяч пациентов.