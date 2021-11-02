Байден объявил о первом в мире плане по сохранению лесов

США представят первый в мире план по сохранению лесов. На его реализацию будет направлено до девяти миллиардов долларов. Об этом на климатическом саммите ООН в Глазго заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, план объединит дипломатические, экономические и политические инструменты США для предотвращения исчезновения лесов и улучшения землеустройства. Действия США помогут восстановить как минимум два миллиона гектаров леса и других экосистем к 2030 году.

Ранее в рамках саммита более 100 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и США, договорились в ближайшие девять лет положить конец исчезновению лесов.

Президент России воздержался от поездки в Шотландию. Владимир Путин направил участникам конференции видеообращение. Москва поддержала совместную декларацию. Путин добавил, что Россия в своей стратегии по выходу на углеродную нейтральность к 2060 году рассчитывает на собственную лесную экосистему.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении на саммите подчеркнул, что к 2030 году Киев намерен сократить выбросы парниковых газов на 65 процентов и к 2060 году достичь климатической нейтральности.

Климатическая конференция ООН в Глазго началась 1 ноября и продлится две недели. В ней участвуют более 25 тысяч человек из 200 стран. Участники намерены обсудить вопросы глобального потепления и подвести итоги пятилетней работы Парижского соглашения.

Перед саммитом в Шотландию приехали несколько сотен активистов. Среди них – шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она сообщила своим сторонникам, что считает конференцию ООН провалом, а мировых лидеров, которые в ней участвуют, притворщиками, не способными ничего изменить. По словам Тунберг, люди должны требовать "климатической справедливости" и не мириться с "бесконечным бла-бла-бла".