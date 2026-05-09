На Красной площади в Москве прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз он длился всего около 45 минут.

Впервые за многие годы парад проходил без участия военной техники. В Кремле объяснили это решение "оперативной обстановкой". Авиационная часть парада в этом году не была отменена.

Как ранее сообщало Минобороны, "в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск" и участники российского вторжения в Украину. Диктор телетрансляции церемонии заявил, что в мероприятии также участвовали военнослужащие КНДР.

Президент России Владимир Путин выступил с речью и объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В этот раз на парад приехали лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Малайзии и Лаоса. Присутствовали также главы Южной Осетии и Абхазии, признанных Россией, но не международным сообществом. 8 мая в Москву прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но он не посетил парад.

Накануне Der Spiegel сообщил, что российские власти отозвали аккредитации иностранных журналистов, которые должны были посетить парад на Красной площади. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Der Spiegel "даёт неверную информацию" об отзыве аккредитации у иностранных журналистов. При этом он подтвердил, что "состав журналистов" будет "ограничен". Песков связал это с тем, что и сам парад пройдёт "в усечённом формате".